Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения операции Объединенных Сил.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными Силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникаций в районе проведения операции Объединенных сил.

«Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил. В частности, создание условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризации медиа-образования среди детей и юношества, оказание гуманитарной помощи и т.д.», - добавляется в сообщении.

Нашим западным партнерам рассказали о пилотных проектах штаба Объединенных сил, направленных на развитие детских медиа и о качественно новом проекте«Украинское кино - Донбассу». Изюминка этой программы - бесплатная демонстрация для жителей малых городов и сел в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской областей разножанровых новинок отечественного кинематографа.

«Украина и ее Вооруженные Силы имеют действительно уникальный опыт в сфере связей с общественностью, гражданско-военного сотрудничества, реализации комплексных проектов и развития других элементов системы стратегических коммуникаций», - отметил заместитель начальника штаба ООС по стратегическим коммуникациям полковник Руслан Мирошниченко.