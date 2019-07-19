В пятницу, 19 июля, правоохранители задержали под стенами Верховной Рады мужчину с гранатой.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Задерджанный - 1997 года рождения. У него в нагрудной сумке обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из ВОГ-17 и запала УЗРГМ. Правоохранители выяснили, что он - дезертир. Остальную информацию пока что выясняют.

Отметим, что сегодня в 23:00 под стенами парламента должно состояться агитационное мероприятие одной из политических партий.