Следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту публикации в газете изображения части территории Закарпатья в цветах флага Венгрии, сообщает пресс-центр СБУ.

«Следственным отделом Управления СБ Украины в Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) по факту размещения на титульном листе периодического издания «Kárpátalja» изображения части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства (ОВО №№ 68 69 и 73), где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства (т.н. Притисянский район) раскрашены в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый), тем самым условно отделены от иной территории области», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства. «Распространение печатных материалов с указанными изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, в Министерстве иностранных дел призвали Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать появление в газете изображения части территории Закарпатья в цветах флага Венгрии.