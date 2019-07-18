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В селе Граденицы Беляевского района Одесской области во двор местный жительницы неизвестные бросили гранату, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около четырех часов утра от 66-летней жительницы села Граденицы в полицию поступило сообщение о том, что в ее дворе взорвался какой-то предмет, который бросили неизвестные. В результате взрыва никто не пострадал - повреждены окна и фасад здания.

На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, кинологи и взрывотехники.

По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5. Изъятые ее остатки будут направлены на экспертное исследование.

Предварительно сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к ней лица.
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