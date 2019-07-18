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Среди всех украинских политиков наиболее активно интернет-боты используются против Владимира Гройсмана. Доля негативных комментариев в Facebook к его заявленим и новостям о деятельности, сгенерированных ботами, составляет 87%.

Об этом свидетельствуют данные исследования VoxUkraine и компании Artellence, в рамках которого изучалось влияние ботов на коммуникацию между политическими субъектами и обществом.

Согласно разработанной исследователями методологии, к ботам относятся аккаунты, которые управляются людьми, но, при этом, имеют значительные отличия от персональных страниц пользователей Facebook.

В частности, признаками бот-аккаунта являются: частота комментариев, на порядок превышающая среднестатистическую (в 15 раз и более), отсутствие фото, географических чек-ин-ов, отсутствие или малое количество друзей и т.д.

В ходе исследования были проанализированы посты на политические темы в Facebook на страницах 332 средств массовой информации и 62 политиков и партий в период с 1 мая по 8 июля 2019 года.

По данным авторов исследования, наиболее активно среди украинских политиков используют ботов Владимир Зеленский (27926 активных бот-аккаунтов), Петр Порошенко (20065), Святослав Вакарчук (823), Юлия Тимошенко (821).

Среди 10 топ-новостей, атакованных ботами, семь в той или иной степени касались деятельности Владимира Гройсмана. При этом доля бот-комментариев негативного характера к отдельным сообщениям достигала 50%. В частности, половина всего обсуждения заявления Премьер-миинстра о том, что местные бюджеты имеют достаточно средств, была сгенерирована ботами. А доля комментариев бот-аккаунтов к заявлению Гройсмана по поводу закона о незаконном обогащении составила 49%.

Владимир Гройсман обратил внимание Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины на недобросовестные методы политической борьбы против него со стороны прямых конкурентов на выборах.

По данным УКРАИНСКОЙ СТРАТЕГИИ ГРОЙСМАНА, персонально против лидера партии используется 589 ботов. В партии обращают внимание на то, что «одну из самых больших армий ботов имеет экс-президент Петр Порошенко».
ForUm

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