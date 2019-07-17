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Верующие Ровенской епархии Украинской православной Церкви пройдут пешим паломничеством в Почаевскую лавру, приуроченным к празднованиям в честь иконы Божией Матери «Почаевская».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, с 29 по 31 июля пройдет крестный ход УПЦ из города Здолбунов в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Пешее паломничество начнется 29 июля из Свято-Катериновского храма г. Здолбунов.

Выход от Свято-Катериновского храма в 5.00 утра.
Перед походом в храме будет отслужена ночная Божественная литургия.

Начало в 1.30: Входные молитвы. 1.40 – Часы. 2.00 – Божественная литургия.

Молебен путешествующим. Начало молебна в 4.15.

Прибытие в Почаевскую лавру 31 июля ориентировочно 17.00 – 18.00.

С подробным маршрутом пешего крестного хода в Почаевскую лавру можно ознакомиться на сайте епархии.

В епархии приглашают всех желающих присоединиться к паломничеству.
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