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Премьер-министр Кириакос Мицотакис  во вторник заверил архиепископа Афинского и Всея Эллады Иеронима в том, что его правительство не будет продвигать план по выводу священников из категории государственных служащих,  фактически отменяя решение предыдущей левой администрации.

Фото: Русские Афины 

Мицотакис подчеркнул, что статьи 3 и 13 Конституции, которые определяют отношения между Церковью и государством, не будут изменены, сообщают «Русские Афины».

В ноябре прошлого года бывший премьер-министр Алексис Ципрас заключил предварительное соглашение с Иеронимом об исключении около 10 тысяч священнослужителей из фонда государственной заработной платы, что вызвало ожесточенное сопротивление со стороны Священного Синода.

Фактически, этим же решением отменены или приостановлены и другие решения, касающиеся фактического отделения церкви от государства. 
ForUm

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