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Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит 16 июля провел совещание по противодействию ересям и сектам, участники которого искали пути решения «украинского вопроса».

Фото: bg-patriarshia.bg

Как сообщается на сайте Болгарской Патриархии, в обсуждении приняли участие также иерарх Кипрской Православной Церкви епископ Карпасский Христофор и президент Российской ассоциации центров изучения сект профессор Александр Дворкин.

После взаимных приветствий и обсуждения общих вопросов встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее, 20 мая, Патриарх Неофит встретился с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Кипра Хризостомом II, который взял на себя роль посредника в разрешении «украинского вопроса».

Позднее представитель Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил прибыл на торжества по случаю дня тезоименитства Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, на которых, по его словам, он чувствовал себя «среди исповедников веры».
ForUm

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