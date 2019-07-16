Сегодня, 16 июля, президент Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.
Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже, что должно дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.
Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершение процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.
Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.
Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.
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