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Сегодня, 16 июля, президент Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже, что должно дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершение процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

Зеленский и Меркель также остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.
ForUm

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