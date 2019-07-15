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В Ривном неизвестный бросил гранату во двор местного предпринимателя, сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию сегодня, 15 июля, около 2:40 поступило сообщение 60-летнего жителя города, что на территории его хозяйства по улице Ботаническая произошел взрыв.

По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил гранату РГД-5. Ее осколки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпасу.

Следственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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