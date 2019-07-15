ФРГ, Великобритания и Франция призвали Вашингтон и Тегеран возобновить диалог по ядерной сделке, сообщает Укринформ.

«В условиях растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, Германия, Франция и Великобритания призвали положить конец эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном. Пришло время «действовать ответственно» и искать способы «возобновить диалог», заявили лидеры трех государств в воскресенье, 14 июля, по случаю четвертой годовщины подписания ядерного соглашения», - говорится в сообщении.

В совместном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства ФРГ, отмечается обеспокоенность тем, что ядерная сделка с Тегераном продолжит распадаться под давлением санкций США, а также »в результате решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений».

Опасность настолько велика, полагают представители трех государств, что «всем сторонам следует сделать паузу и учесть возможные последствия своих действий». В частности, были упомянуты решение Тегерана «обогащать уран выше допустимого предела», нападения в Персидском заливе и общее ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.

В свою очередь президент Иран Хассан Роухани заявил, что его страна готова к переговорам с США только в случае снятия американских санкций.

Как известно, США вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае прошлого года. С тех пор отношения между Тегераном и Западом все более существенно ухудшаются.

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани в телефонном режиме договорились до 15 июля изучить условия возобновления переговоров между всеми сторонами СВПД по иранской ядерной программе.