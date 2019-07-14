В воскресенье, 14 июля, 19 человек пострадали в результате падения ветви многовековой чинары (платана) на территории Дворца Шекинских ханов в азербайджанском городе Шеки.
Как сообщает haqqin.az, ветка дерева, возраст которого превышает 500 лет, сломалась из-за сильного ветра.
В Минздраве Азербайджана сообщили, что два человека были госпитализированы, еще 17-ти медицинская помощь была оказана на месте.
По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, среди пострадавших есть как местные, так и иностранные туристы.
Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.
Чинара была посажена в 1532 году, ее высота составляет 42 м.
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