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Североатлантический совет, который является высшим политическим органом НАТО, соберется в Украине 30-31 октября. Об этом сообщает DW.

«Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019. Этот визит демонстрирует сильную приверженность Альянса Украине. Все государства-члены НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право решать свое будущее», - отметил источник издания. Детали в Альянсе планируют сообщить позже.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого зарубежного визита заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что ожидает визит Североатлантического совета. Изначально планировалось, что это произойдет в июле, однако 9 июля вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что визит перенесли из-за проведения в Украине выборов в Верховную Раду 21 июля.

В Североатлантический совет входят представители всех 29 государств-членов НАТО. Председательствует на его заседаниях генеральный секретарь Альянса.
ForUm

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