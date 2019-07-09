Магазин «Продукты» в селе Шпитьки, где произошел пожар, принадлежит действующему депутату Киевского областного совета – кандидату в народные депутаты Украины, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Пожар обнаружил в 04:00 владелец магазина, 41-летний житель села Шпитьки.
На месте происшествия работали спасатели, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. В результате пожара повреждено 40 кв. м магазина, имущество и товар. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц. Устанавливаются причины возгорания.
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