В храме УПЦ в честь святого Иоанна Предтечи в селе Шевченко Литинского района Винницкой области 15 июля состоится праздник в честь Турковицкой иконы Пресвятой Богородицы.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, литургию совершит архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

Встреча владыки в 8.30.

*Память Турковицкой иконы Божией Матери Православная Церковь отмечает 15 июля, в день праздника Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Турковичи находятся неподалеку от границы Украины с Польшей.

По преданию, в городе Белз (Польша) в XIV веке находилась величайшая святыня – икона Богоматери, написанная святым евангелистом Лукой. Польский князь Владислав Огольский, уезжая в город Ченстохова, забрал ее с собой, несмотря на просьбы и возмущение православных верующих.

В дороге, когда икона находилась вблизи села Турковичи, произошло чудо. После остановки шесть пар лошадей не могли сдвинуть карету с иконой, от которой стало исходить сияние. Однако князь Владислав, несмотря на это, захотел поскорее отвезти икону в Ченстохов.

Сразу после его отъезда на месте, где стояла икона, появилась другая икона Божией Матери, которая плакала. Она была в точности такой же, как та, которую увез князь Владислав. Местные жители стали возносить свои молитвы перед иконой и захотели построить здесь церковь. На следующий день утром место это поросло ромашками, указывая, таким образом, величину дома Божьего, а строительство церкви сопровождалось чудесными явлениями.

На месте обретения чудотворной Турковицкой иконы был основан мужской Турковицкой монастырь, который был закрыт униатами в 1789 году. Обитель была восстановлена как женская 5 декабря 1902. Существовал также список чудотворной иконы, особо почитаемый верующим народом. Когда 2 июля 1906 в монастырь прибыл епископ Люблинский и Холмский Евлогий, настоятельница Афанасия встречала его этим списком в серебряной позолоченной ризе.

В начале Первой мировой войны в 1914 году монастырь вместе с иконой был эвакуирован в Москву, где нашел убежище в Марфо-Мариинской обители. 13 октября 1915 года там был освящен домовой Елизаветинский храм, где и находилась икона. В 1918 сестры были переведены в освобожденный от братии Димитровский Борисоглебский монастырь.

Следы иконы были утеряны. Сообщалось, что в 1941 году ее видели в селе Кодня под Житомиром.