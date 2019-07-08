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Запланированная на понедельник встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем ЕС Федерикой Могерини не состоится.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Отменена встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской Комиссии Могерини, которая была анонсирована на 8 июля 2019 года», - говорится в сообщении.
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