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На российском телеканале вышел сюжет «Ничего святого» с главой УПЦ КП Филаретом (Денисенко). «Почетный патриарх» в интервью раскритиковал Томос и ПЦУ.

Фото: скрин

Специальный репортаж журналистки Анны Афанасьевой под названием «Ничего святого» опубликован 6 июля на YouTube-канале телеканала «Россия-24», сообщает «Корреспондент».

В разговоре с российской журналисткой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу. Он выразил несогласие с названием новой Церкви, а также с содержанием Томоса.

«Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления Церковью, я бы на такие условия не пошел», - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: «правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?». Филарет ответил утвердительно: «и президент обманул, и митрополит Епифаний».
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