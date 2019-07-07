Ночью на Набережном шоссе в Киеве произошла авария с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer службы такси Фемида.

Как сообщает Информатор, по словам водителя Mitsubishi, он с тремя пассажирами двигался по Набережному шоссе во второй полосе движения, в направлении моста Метро. Мужчина за рулем Honda ехал в крайней левой полосе позади такси. Водитель Acord не справился с управлением и влетел в заднюю часть Lancer. Удар был такой силы, что Mitsubishi закрутило на дороге и машина остановилась поперек проезжей части.

После столкновения водитель Honda вел себя неадекватно, сначала он говорил, что не был за рулем, затем сообщил, что машиной управляла девушка.

Прибывшие на место происшествия полицейские проверили мужчину на Драггере. Прибор показал 2,11 промилле алкоголя в крови. После этого водитель Honda уснул в машине патрульных полицейских.

В результате аварии серьезно пострадала женщина-пассажир такси, у нее травмы различной степени тяжести, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и ушиб спины. Ее супругу медики оказали помощь на месте. Также в автомобиле такси находился двухлетний ребенок, который не пострадал.

От столкновения у Mitsubishi Lancer серьезно поврежден практически весь кузов. Honda Accord лишилась переднего бампера, также у машины вывернуло переднее левое колесо.