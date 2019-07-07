также в разделеСтолица
120 киевским улицам обещают современное освещение в этом году 16
Полиция рассказала подробности стрельбы в центре Киева 43
В киевском метро появился необычный офис полиции 37
Кличко грозит досрочными выборами в случае разделения постов мэра и главы КГГА 55
Замдиректора департамента КГГА задержали на взятке 86
Полиция наказала водителя, заехавшего на пешеходный «мост Кличко» 34
Кличко заявил об угрозе затягивания строительства Шулявского моста 231
Кличко назвал манипуляциями разговоры о стоимости нового моста в Киеве 46
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 19
Июнь в Киеве стал самым теплым за 139 лет 23
В киевском кафе иностранцы подстрелили мужчину 51
Жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха 42
На Киев обрушился мощный ураган 291
Парубий: Отмена переименования проспектов Бандеры и Шухевича незаконна 146
Возле столичной Большой окружной произошел масштабный пожар 269
В Киеве провели акцию против переименования проспектов Бандеры и Шухевича 120
В суде пояснили отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича 474
Кличко уволил директора Киевзеленстроя и еще двух чиновников 111

Ночью на Набережном шоссе в Киеве произошла авария с участием автомобилей Honda Accord и Mitsubishi Lancer службы такси Фемида.

Как сообщает Информатор, по словам водителя Mitsubishi, он с тремя пассажирами двигался по Набережному шоссе во второй полосе движения, в направлении моста Метро. Мужчина за рулем Honda ехал в крайней левой полосе позади такси. Водитель Acord не справился с управлением и влетел в заднюю часть Lancer. Удар был такой силы, что Mitsubishi закрутило на дороге и машина остановилась поперек проезжей части.

После столкновения водитель Honda вел себя неадекватно, сначала он говорил, что не был за рулем, затем сообщил, что машиной управляла девушка.

Прибывшие на место происшествия полицейские проверили мужчину на Драггере. Прибор показал 2,11 промилле алкоголя в крови. После этого водитель Honda уснул в машине патрульных полицейских.

В результате аварии серьезно пострадала женщина-пассажир такси, у нее травмы различной степени тяжести, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и ушиб спины. Ее супругу медики оказали помощь на месте. Также в автомобиле такси находился двухлетний ребенок, который не пострадал.

От столкновения у Mitsubishi Lancer серьезно поврежден практически весь кузов. Honda Accord лишилась переднего бампера, также у машины вывернуло переднее левое колесо.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2562 грн.
16
Теги