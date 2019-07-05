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В Киево-Печерской лавре сегодня, в день пятилетия со дня кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира верующие Украинской Православной Церкви чтят память Предстоятеля - люди молятся и несут на могилу цветы.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы и панихиду на могиле Митрополита Владимира.

За Литургией были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и об упокоении души Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года на Хмельниччине, в селе Марковцы Летичевского района. Возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1992 по 2014 года - в очень непростой период. За время его служения значительно увеличилось число прихожан православных храмов, он наладил межконфессиональный диалог и остановил распространение церковного раскола в Украине. Митрополит Владимир до последнего дня жизни, несмотря на продолжительную тяжелую болезнь, совершал свое служение.


Почил Блаженнейший Владимир 5 июля 2014-го года в Киеве. Похоронен возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре. На его надгробии написаны слова: "Никогда ничего не просил, ни от чего не отказывался. Слава Богу за все!".
 

На официальной странице Центра информации УПЦ доступен документальный фильм телеканала «Интер» - «Блаженнейший Владимир», снятый в 2014 году.
 

«Он всю свою жизнь отдал Богу и сделал все для сохранения единства Церкви. Митрополит Киевский и всей Украины - он стал во главе Церкви в непростые времена и отошел к Богу в трудное для своей паствы время для того, чтобы молиться за каждого из нас», - говорится в описании фильма.
ForUm

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