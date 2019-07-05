В этом году на 120-ти столичных улицах заменят старое уличное освещение на современное. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook и опубликовал видео, как модернизируют освещение в Голосеевском районе города.

«Киев становится светлее и безопаснее! Еще в 120-ти столичных улицах в этом году заменим старое уличное освещение на современное и яркое. Сотрудники КП «Киевгорсвет» установят 15 тысяч новых экономических LED-светильников. Сегодня работы продолжаются в разных районах столицы. Например, в ближайшее время «засветятся» улицы Бориспольская и Ломоносова. Светлее станет и на Трухановом острове. Работают специалисты на Столичном шоссе, где установят 569 новых опор для современного освещения», - написал Кличко.

Он отметил, что модернизация наружного освещения осуществляется не только на крупных улицах и проспектах. Мэр показал видео, как идет замена старых опор и светильников на улице Маричанской в Голосеевском районе.

«Новые яркие LED-светильники делают движение на улицах более комфортным и безопасным. И для водителей, и для пешеходов. К тому же, использование современных светодиодных ламп позволяет экономить около 30% в оплате за электроэнергию. Например, в прошлом году, благодаря модернизированному освещению, столица сэкономила 11 млн гривен», - подчеркнул Кличко.