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Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что награждал членов праворадикальной националистической организации «С14» за их добрые дела.

Фото: Страна.ua

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию «Страна.ua».

После того, как Филарет назвал себя «противником силового перехода приходов и захватов храмов», журналист интернет-издания «Страна.ua» поинтересовалась у главы УПЦ КП, почему он наградил представителей принимавшей участие в захватах храмов праворадикальной организации.

«Если я награждал кого-то, то награждал за добрые дела, а не за недобрые. Награждал их за то, что они защищали украинскую землю, украинское государство – за это я их награждал. О недобрых делах их я не знал», – ответил он.

Как сообщалось, 30 мая Филарет наградил активистов «С14» и «Муниципальной варты» медалями «за борьбу с российским агрессором».

«Война – это зло, которое несет страдания и смерть. Но она обнаружила лучшие черты нашего народа. Вот и вы, воевали? Воевали! Могли погибнуть? Могли! Как и ваши товарищи и друзья. Воины, которые защищают свою Родину, воплощают главную заповедь Божию о любви», – обратился он при этом к награжденным.
ForUm

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