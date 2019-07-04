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В УПЦ КП не признают Собор 15 декабря.

Фото: Страна

Об этом глава УПЦ КП Филарет сказал в интервью «Стране».

«Это не был Поместный Собор. Это был сбор подписей за отказ от Киевского Патриархата. Но это не был Помесный собор, потому что Поместный проходит в соответствии с процедурой, которая записана в уставе УПЦ КП. А был собор киевской митрополии в составе Константинопольского Патриархата, где главой Собора был греческий митрополит, а не Патриарх Киевский», - сказал он. 

Филарет отметил, что на Соборе 15 декабря присутствовали греческие митрополиты, которые «играли такую же роль, как и украинские епископы». 

«Устав, который был принят на этом соборе, - это устав греческой Церкви. Поэтому Собор 15 декабря мы считаем Собором Константинопольского Патриархата, на котором выбрали Предстоятеля и которому вручили Томос об автокефалии, но не такую автокефалию, которую имеют другие Православные Церкви», - заявил глава УПЦ КП.
ForUm

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