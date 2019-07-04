Киевской местной прокуратурой №8 совместно с Киевским управлением Департамента киберполиции НПУ задержан 53-летний гражданин Молдовы, который неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетних девочек и привлекал их для создания порноматериалов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчина проживает в с. Грибовка Одесской области. Сдавая жилье в аренду отдыхающим, злоумышленник входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе «поиграть». Во время такого общения человек заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фото и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

Следственные действия продолжаются. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.