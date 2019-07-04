В Духовно-профессиональном училище имени преподобного Иоанна Дамаскина, которое действует при столичном Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ, продолжается набор абитуриентов.

Фото: goloseevo.com.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Голосеевского монастыря, после зачисления на учебу студенты находятся на материальном содержании монастыря, что предусматривает бесплатное обучение, проживание, питание, предоставление первой медицинской помощи.

Также в обители отмечают, что «учебными планами и программами предусмотрено трудовые послушания в монастыре и училище (дежурство в трапезных, выезды на сельское хозяйство и т.д.)».

В монастыре также рассказали, что студенты участвуют в богослужениях и изучают духовные предметы.

«В монастырском училище, кроме специальных дисциплин, преподаются предметы православного содержания. Желающие продолжить обучение в духовной семинарии (парни, - примечание ред.) несут послушание пономаря и чтеца, поют в церковном хоре и более углубленно изучают духовные дисциплины», - говорится в сообщении пресс-службы монастыря.

Поэтому, среди особенностей приема документов, в обители подчеркивают знание основных молитв.

«Абитуриенты должны знать наизусть молитвы: "Отче наш", "Символ веры", "Бородице Дево, радуйся", 50-й и 90-й псалмы, житие и тропарь своему святому покровителю. Также будет проверено умение читать на церковно-славянском языке», - отметили в монастыре.

Как ранее сообщал Центр информации УПЦ, на обучение приглашают абитуриентов: парней после 7 и 8 класса, и парней и девушек после 9 и 11 класса.



Парней в училище будут готовить по специальностям: художник-иконописец; столяр, станочник деревообрабатывающих станков; производитель художественных изделий из дерева, станочник деревообрабатывающих станков; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.



Девушек будут обучать по специальностям: художник-иконописец; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.



Одновременно с освоением профессионального мастерства, дети будут учиться в 10-11 классах школы 2-3 ступеней №319 города Киева, где получат аттестат о полном общем среднем образовании. До 9 класса включительно дети обучаются только по школьной программе.