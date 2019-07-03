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Старинный образ святителя Николая Чудотворца спустя более 50 лет вернули в её родной храм в г. Килии (Одесская область).

Фото: УПЦ


Икону спас от вандалов в начале 1960-х один из местных жителей, Степан Кравцов, когда храм, где она хранилась, оказался под угрозой разгрома. 27 июня лик был передан благочинному Килийского округа Одесской епархии, настоятелю Свято-Николаевского храма протоиерею Михаилу Павлишину, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фому в Украине»..
 
Вернуть в храм икону решила Ирина, внучка Степана Кравцова. По её словам, пока образ находился в их семье, он стал семейной реликвией. Однако в то же время у Ирины в сердце давно жило желание вернуть лик в родные стены. После долгого обсуждения с другими членами семьи решение было принято.
 
Как рассказала Ирина, её дедушка работал мастером в Килийском училище, в годы, когда храмы перестали быть предметом уничтожения, он помогал в их реставрации.
 
Отец Михаил встретил икону с радостью и призвал жителей города следовать примеру Ирины, ведь после тяжелого для Церкви ХХ века множество святынь, которые кода-то хранились в храме, до сих пор находятся в частных руках.
ForUm

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