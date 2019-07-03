Невозможно говорить о развитии Украины, не касаясь темы Донбасса и Крыма. Об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира – это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированное на гражданина», - сказал он.

«И здесь нам не обойтись без вашей поддержки», - подчеркнул Президент, обращаясь к участникам конференции.

По его словам, перед Украиной стоят еще два крупных вызова. Первый – экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

«Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», - сообщил глава государства.

Второй вызов – информационный. Президент акцентировал внимание на том, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей.

«Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают «паспорта» «ЛНР» и «ДНР», а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе «Кто мы?» Они – украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым - это Украина», - подчеркнул Президент.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым – Украина, должно наконец услышать и понять руководство России.

«Целый мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Поэтому возвращение Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций», - сказал глава государства, обращаясь к участникам конференции.