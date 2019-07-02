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Новый красочный настенный календарь на 2020 год выпустило издательство Кафедрального собора Украинской Православной Церкви в честь Воскресения Христова.

Фото: Фома в Украине

Страницы издания украсили фотографии старинных храмов, известных монастырей и видов Греции. Также в него вошли изречения греческих святых, сообщает «Фома в Украине».
 
В календаре указаны даты всех многодневных и однодневных постов, двунадесятых непереходящих и переходящих праздников, великих праздников, дни особого поминовения усопших, а также дни, когда в во всех храмах освящается вода, особые молебны и пр.
 
Календарь издан на украинском языке и рекомендован Календарной комиссией Украинской Православной Церкви.
ForUm

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