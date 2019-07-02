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Патриарший совет по культуре Русской Православной Церкви опубликовал методическое пособие в помощь при создании церковного музея.

Фото: Фома

В методичке «Опыт создания церковных музеев. Лучшие практики» рассматриваются различные аспекты и направления деятельности по сохранению движимых и недвижимых памятников церковной культуры, их учета, вопросы создания и работы церковных музеев и епархиальных древлехранилищ, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на сайт Совета по культуре.

Кроме того, в пособии раскрываются юридические и практические стороны взаимодействия светских и церковных музейных структур, включая механизм их вовлечения в экскурсионно-паломнические программы.

Прежде всего, пособие рекомендовано епархиальным архиереям, древлехранителям и архитекторам, также оно будет интересно широкому кругу музейных работников и прихожан и всем интересующимся людям.
ForUm

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