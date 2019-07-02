Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата обратилась в суд с иском против Министерства культуры Украины.

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В Окружной административный суд Киева был подан иск с требованием отменить решение Минкульта об аннулировании регистрации устава УПЦ КП, передает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП. Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата», -сказано в сообщении.

В частности, представители УПЦ КП просят признать противоправным приказ Минкульта от 30 января 2019 года, в котором приказ о регистрации новой редакции устава УПЦ КП признается недействительным.

Также было подано ходатайство об обеспечении иска, в котором истец просит немедленно прекратить действие приказа, который был оспорен.

Суд рассматривает вопрос о начале производства и правомерности принятия мер по обеспечению иска.