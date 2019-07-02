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Израиль будет уничтожен в течение получаса, если США атакуют Иран.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур, сообщает Укринформ со ссылкой на MEHR.

«Если США ударят по нас, то Израиль просуществует еще не более пол часа», - заявил Зоннур.

Он также отметил, что Иран готов отразить любую агрессию, в то время как сам он не намерен нападать ни на одну страну. По словам парламентария, все советники Трампа осознают, что нападение на Иран приведет к поражению американцев, поэтому США вынуждены были отменить удар по Ирану вопреки риторике президента Дональда Трампа.

Напомним, 25 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в ответ на новые атаки. 

Ранее в Иране пообещали противостоять угрозам США. 
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