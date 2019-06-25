Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в ответ на новые атаки. Об этом сообщает Трамп на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, в случае новой атаки Тегерана против Соединенных Штатов, ответ Вашингтона будет мощным вплоть до уничтожения. Он добавил, что Иран не понимает реального положения вещей.

«Чрезвычайно безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и преобладающей силой. В некоторых аспектах преимущество будет означать уничтожение», - заявил президент США.

В Иране пообещали противостоять угрозам США. Ранее Дональд Трамп заявлял, что вовсе не отменял удар по Ирану.