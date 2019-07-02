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Курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Торонто в ходе встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности «Большой семерки» и ООН.

Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Президент Украины также выразил благодарность министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.
ForUm

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