Более 50 человек погибли в Нигерии, вследствие возгорания топлива, которое разлилось после аварии грузовика.

Об этом заявил пресс-секретарь губернатора штата Бенуэ, сообщает «Новое Время» со ссылкой на Reuters.

Из перевернутого грузовика выливалось топливо, и люди пытались его черпать. В это время топливо загорелось и более 50 человек получили ожоги несовместимые с жизнью.

Также губернатор отметил, что другие люди получили травмы и доставлены в больницу.

Несмотря на то, что топливо в Нигерии относительно недорогое, подобные случаи происходят часто, так как большая часть населения живет за чертой бедности.