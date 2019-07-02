также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий расскажет, как нужно служить Богу 5
Кафедральный собор УПЦ выпустил новый православный календарь, посвященный Греции и ее святым 7
Вышло пособие о том, как создать церковный музей 7
УПЦ КП подала в суд против Министерства культуры Украины 13
100 детей из прифронтовой зоны получили подарки от православных волонтеров столицы 11
В Почаевской духовной семинарии началась вступительная кампания 10
Митрополит Антоний: В Украине произошло не преодоление, а легализация раскола 18
В РПЦ ответили на претензии Варфоломея по Корее, вспомнив Украину 31
Община захваченной церкви УПЦ в Берестечке на Волыни продолжает молиться в домовом храме 26
В Святогорской лавре день памяти Иоанна Шанхайского отметили крестным ходом на родину святителя 29
Епифаний извинился перед Сербской Церковью за сослужение с клириком непризнанной Черногорской Церкви 23
Митрополит Антоний рассказал о псалме, помогающем сделать правильный выбор 22
Священный Кинот Святой Горы возмущен действиями клириков ПЦУ на Афоне 22
Православные Одессы почтили память святого праведного Ионы Одесского 21
Ватикан не может признать ПЦУ, не признанную Поместными Церквами 19
Верующие УПЦ Тернопольщины обратились к Зеленскому с просьбой защитить их конституционные права 22
80-летние верующие УПЦ строят новую церковь на Черниговщине 25
На Харьковщине и Винниччие тысячи верующих примут участие в масштабных крестных ходах УПЦ 33

Священники, которые во времена Советского Союза сотрудничали с КГБ не совершали греха. 

Фото: УНИАН

Об этом сообщил глава УПЦ КП Филарет в интервью журналистке Наталье Влащенко, передает «Страна».

«Сотрудничество с КГБ – не грех. Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали», - сказал Филарет. 

По его словам, многие священники шли на смерть ради своей веры. 

«Когда меня в первый раз вызвали офицеры КГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть», – сказал Филарет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
6
Теги