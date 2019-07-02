Согласно итоговому заявлению саммита лидеров стран «Большой двадцатки», главной проблемой названа массовая миграция. Документ обнародован на официальном сайте G20, передает 112 Украина.

«Масштабные перемещения беженцев вызывают глобальную обеспокоенность гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения фундаментальных причин перемещения и реагирования на растущие гуманитарные потребности», - говорится в совместном заявлении мировых лидеров.

Как указывается в документе, страны «Большой двадцатки» приняли к сведению соответствующие доклады Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Напомним, более 32 тысяч мигрантов погибли или пропали без вести в 2014-2018 годах.

Наибольшее количество смертельных случаев произошло на пути из Северной Африки в Европу через Средиземное море.

В Международной организации по миграции уточняют, что собранные по всему миру данные содержат недооценку истинных масштабов проблемы, поскольку о многих случаях гибели мигрантов не сообщается, а многие тела так и не находят.