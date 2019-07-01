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В Международном аэропорту Каира изменили написание названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

«50-й аэропорт мира и второй по загруженности Африки Cairo International Airport приобщается к #CorrectUA и отныне использует #KyivNotKiev», – говорится в сообщении.

В МИД отметил, что пассажиропоток этого аэропорта за 2018 год составил около 18 млн человек.

«Большое спасибо коллегам посольства Украины в Египте. Ждем новостей от других аэропортов Египта, ведь именно эта страна занимает место лидера в мире среди стран, которые показали наибольший прирост количества туристов», – сказано в сообщении.
ForUm

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