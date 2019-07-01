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В День Конституции верующие Украинской Православной Церкви из села Мировое Тернопольской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их гарантированные Основным законом права.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Українські новини».

«Общины Украинской Православной Церкви сел Кордышев и Мировое обращаются с просьбой к господину президенту о том, чтобы закон был для всех одинаковый, чтобы люди могли спокойно зайти в храм помолиться, чтобы могли провести богослужения», - сказано в видеообращении.

По словам верующих, они с марта молятся в обычных домах, которые стали временным пристанищем для совершения богослужений и треб, в которых нуждаются члены общин УПЦ.
«Сейчас наше место для богослужений находится в гараже. Но молитва соединяет людей с Богом и они просят у Бога защиты. 

А также обращаются к президенту с просьбой, чтобы он законно защитил права их свободного вероисповедания», - просят верующие президента Зеленского.
ForUm

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