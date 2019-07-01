Прошедший июнь в столице стал самым теплым за 139 лет наблюдения, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что по данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +23,6° С, что на 5,4° С выше климатической нормы. Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше + 30° С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклоненияе температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2° С.

Как ни парадоксально, холоднее всего было в последний день месяца – 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5 °С. Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0° С.

Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.