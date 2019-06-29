также в разделеМир
Расследование: Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля руководил операцией из Лондона 19
«Северный поток-2» построят в обход территориальных вод Дании 54
Трамп призвал Путина не вмешиваться в американские выборы 57
В Осаке начался саммит «Большой двадцатки» 28
Парламент Чехии не стал объявлять вотум недоверия правительству 16
В РФ при посадке самолет врезался в здание, есть жертвы 35
В РФ заявили, что ее военные покинули Венесуэлу 38
Комитет Конгресса США поддержал санкции против российских газопроводов 46
Избран новый генсек Совета Европы 135
Прокуратура считает, что пожар в Нотр-Даме не был поджогом 26
Конституционный суд Молдовы ушел в отставку в полном составе 12
Обвиняемого в домогательствах россиянина, не избрали вице-президентом ПАСЕ 67
В США заявили, что Турция потеряет F-35, если купит у РФ С-400 27
Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом 30
Трамп пообещал уничтожить Иран после оскорбления Белого дома 95
МИД Германии приветствовал возвращение РФ в ПАСЕ 42
Россия может отправить в ПАСЕ «депутатов» из оккупированного Крыма 48
Нового премьера Британии назовут 23 июля 18

США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта. Договоренность достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита стран «большой двадцатки» в Японии в субботу, 29 июня, сообщает Укринформ.

Американский президент назвал «великолепной» встречу с китайским коллегой, которая длилась почти полтора часа.

Китайское информагентство «Синьхуа» сообщает, что США обещали не вводить новых штрафных пошлин против КНР.

Сообщается, что США и Китай уже год ведут ожесточенную торговую войну друг против друга, которая не только негативно сказывается на экономике обеих стран, но и тормозит глобальный экономический рост.

Перед началом переговоров в Осаке Си Цзиньпин призвал стороны к сотрудничеству. 

Дональд Трамп, комментируя провал торговых переговоров с КНР два месяца назад, сказал: «Мы были очень близки к цели, но потом что-то произошло и что-то пошло не так. Если нам удастся заключить справедливое торговое соглашение, то это будет историческим событием».

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели торговые переговоры.

С 10 мая США повысили пошлины с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 миллиардов долларов. Это решение Вашингтон объяснилиневыполнением Пекином ряда договоренностей.

Ранее Трамп заявил, что Китай проигрывает в торговой войне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1495 грн.
13
Теги