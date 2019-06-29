США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта. Договоренность достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита стран «большой двадцатки» в Японии в субботу, 29 июня, сообщает Укринформ.

Американский президент назвал «великолепной» встречу с китайским коллегой, которая длилась почти полтора часа.

Китайское информагентство «Синьхуа» сообщает, что США обещали не вводить новых штрафных пошлин против КНР.

Сообщается, что США и Китай уже год ведут ожесточенную торговую войну друг против друга, которая не только негативно сказывается на экономике обеих стран, но и тормозит глобальный экономический рост.

Перед началом переговоров в Осаке Си Цзиньпин призвал стороны к сотрудничеству.

Дональд Трамп, комментируя провал торговых переговоров с КНР два месяца назад, сказал: «Мы были очень близки к цели, но потом что-то произошло и что-то пошло не так. Если нам удастся заключить справедливое торговое соглашение, то это будет историческим событием».

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели торговые переговоры.

С 10 мая США повысили пошлины с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 миллиардов долларов. Это решение Вашингтон объяснилиневыполнением Пекином ряда договоренностей.

Ранее Трамп заявил, что Китай проигрывает в торговой войне.