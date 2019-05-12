Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проигрывает в торговой войне.

«Я думаю, что Китай почувствовал, что на недавних переговорах их так сильно избили, что они могут также подождать до следующих выборов 2020 года и узнать, вдруг им повезет и победит демократ и они продолжат грабить США на 500 миллиардов в год. Единственная проблема, что мы побеждаем. У нас лучшая ситуация с экономикой и рабочими местами за всю историю», - заявил Трамп.

Напомним, 10 мая США повысили с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $200 млрд.

К слову, в 2018 году администрация Дональда Трампа, сопротивляющаяся проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительных для Пекина пошлин, анонсировав их увеличение в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался, и ввел против США ответные - взаимные пошлины достигли суммы более $100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си Цзиньпинь достигли временного «перемирия» в развернувшемся торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.