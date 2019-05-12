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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай проигрывает в торговой войне.

«Я думаю, что Китай почувствовал, что на недавних переговорах их так сильно избили, что они могут также подождать до следующих выборов 2020 года и узнать, вдруг им повезет и победит демократ и они продолжат грабить США на 500 миллиардов в год. Единственная проблема, что мы побеждаем. У нас лучшая ситуация с экономикой и рабочими местами за всю историю», - заявил Трамп.

 

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year....

 

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!

Напомним, 10 мая США повысили с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $200 млрд.

К слову, в 2018 году администрация Дональда Трампа, сопротивляющаяся проникновению китайских товаров на рынок США, ввела ряд достаточно чувствительных для Пекина пошлин, анонсировав их увеличение в начале 2019 года. Глава КНР Си Цзиньпин в долгу не остался, и ввел против США ответные  - взаимные пошлины достигли суммы более $100 млрд.

На саммите G20 в Аргентине Трамп и Си Цзиньпинь достигли временного «перемирия» в развернувшемся торговом противостоянии. Лидеры двух стран договорились в течение трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.
ForUm

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