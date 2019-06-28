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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал президента Российской Федерации Владимира Путина не вмешиваться в американские президентские выборы, которые состоятся в 2020 году.

Об этом американский лидер сообщил в начале встречи с российским президентом на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония), сообщает УНИАН.

В частности, журналисты спросили Трампа, скажет ли он российскому президенту, чтобы Россия не вмешивалась в избирательную кампанию 2020 года. «Да, конечно, я скажу», - отметил Трамп. «Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы», - сказал Трамп.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня в японской Осаке начался саммит »Большой двадцатки».
ForUm

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