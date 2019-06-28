также в разделеПолитика
Urdu Point: Путин обсуждает с Медведчуком вопросы освобождения удерживаемых лиц 24
Шуфрич: Действия Зеленского отдаляют перспективу восстановления мира на Донбассе 19
В МИД рассказали, как готовы сотрудничать с новым генсеком Совета Европы 11
Гройсман посоветовал Климкину уйти в отпуск 23
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине 111
Президент запустил флешмоб по случаю Дня Конституции 231
Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА 29
Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов на оборону 18
Климкин: У Зеленского попались на российский дипломатический «развод» 106
В Раде рассмотрят приостановление участия в работе ПАСЕ 55
У Медведчука обвинили Зеленского во лжи 130
Премьер Молдовы обвинила власть Порошенко в коррупции в пользу Приднестровья 48
Арьев: Зеленский перекладывает вину за возвращение делегации РФ в ПАСЕ 62
Зеленский: Решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято давно 49
Климкин объяснил, почему ответил РФ без согласования с Зеленским 256
Политолог: Медведчук вернул домой четырех пленных, а от Зеленского никаких шагов в этом направлении нет 44
Зеленский обратился к Путину: Верните детей родителям 105
Медведчук: Переговоры с руководителями ОРДЛО об освобождении 4 украинцев велись несколько месяцев 66

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония) и обсудили, в частности, поддержку экономических реформ в Украине.

Об этом, как передает «Европейская правда», говорится в сообщении Белого дома.

«Сегодня президент встретился с канцлером Германии Меркель для обсуждения широкого круга вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель, и поддержку экономических реформ в Украине», - сказано в сообщении.

Также стороны рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установления справедливых условий для глобальной торговли, добавили в Белом доме.

«Она фантастический человек, фантастическая женщина. И я рад быть ее другом», - сказал президент США и пожал руку Меркель перед переговорами, пишет Handelsblatt.

Трамп похвалил торговлю между двумя странами.

Меркель заявила, что ее встреча с президентом США будет охватывать широкий круг вопросов, в частности торговлю, инвестиции, Западную Африку, борьбу с терроризмом и Иран.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня в японской Осаке начался саммит «Большой двадцатки».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
21
Теги