Для Константинопольского Патриарха Варфоломея Украина превращается в Ватерлоо – последнюю битву Наполеона, который пытался вернуть себе утраченную власть во Франции.

Фото: Фанар / Drevo-Info.ru

Такое мнение выразил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда в своем блоге на сайте «Известия».

«Украина с каждым днем всё более превращается в Ватерлоо для Патриарха Константинопольского Варфоломея. Заведомо проигрышное сражение, в которое Фанар ввязался по своему собственному выбору, очевидно поддержанному силами, не имеющими к Православию никакого отношения», - написал он.

При этом Легойда сравнил сам Фанар с островом Святой Елены, который стал местом ссылки для Наполеона, проигравшего битву при Ватерлоо.

«Квартал в некогда православном Стамбуле всё более превращается в остров Святой Елены, на котором своими действиями изолирует себя Патриарх Варфоломей, не поддержанный в антиканоническом вмешательстве в Украину ни одной из Поместных Православных Церквей», - заявил представитель РПЦ.

Владимир Легойда отмечает, что сам Томос был «личным политическим проектом Порошенко, украинские верующие в расколе и вне его - средством удовлетворения властных амбиций».

«Этот план цинично использовать веру в политике не сработал. И это урок для украинского истеблишмента», - считает спикер РПЦ, отмечая, что нынешние власти должны не повторять ошибок своих предшественников.

«Новый украинский президент религиозно нейтрален. Насколько известно, у него нет выраженных симпатий или антипатий, личный предпочтений. Тем не менее, если он хочет быть успешным президентом, он должен исходить из разумной целесообразности. Рациональная политологическая оценка показывает, что в Украине есть только одна лояльная украинскому народу и украинской государственности сила, которая действительно способна сплотить общество, - это каноническая Украинская Православная Церковь», - написал Владимир Легойда.