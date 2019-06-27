Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект о введении санкций против российских трубопроводных проектов, сообщает посольство Украины в США.



«Приветствуем согласование Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта «О защите энергетической безопасности Европы», который предусматривает введение американских санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в т.ч. «Северного потока-2» и «Турецкого потока», - говорится в сообщении.

«В законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей. Именно «Северный поток-2» и «Турецкий поток» служат этим целям Кремля и должны быть остановлены», - отметили в посольстве.

Законопроект также предусматривает механизм гарантирования объемов транзита природного газа территорией Украины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность использования санкций США для прекращения строительства газопровода «Северный поток-2».