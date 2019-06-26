Председатель мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл, представляющий Великобританию, считает, что в ассамблее депутаты больше поддерживают российскую деньги, чем принципы.



Об этом Гейл сказал во время своего выступления в Ассамблее на заседании летней сессии перед голосованием за утверждение полномочий делегации РФ, сообщает УНИАН.

«Я смотрю на некоторых лиц, находящихся в этом зале, в том числе за этим столом - именно так - они верят, что мы нуждаемся в деньгах больше, чем мы нуждаемся в принципах», - подчеркнул Гейл.

Он добавил, что не воспринимает позор в любой форме. «Я утром могу смотреть в зеркало, но я не знаю, как многие из моих коллег, которые голосовали иным образом сегодня днем (по окончательному возвращению делегации РФ без ограничений. – Ред.), могут смотреть (в зеркало)», - отметил Гейл.

Он призвал не поддерживать утверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ.



Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы