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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана, в том числе в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщает 112 Украина

Ожидается, новые санкции будут приняты на фоне эскалации напряженности в отношениях между странами. 

По словам американского лидера, аятолла окажется под санкциями из-за того, что Иран сбил на прошлой неделе американский беспилотник.

Напомним, , США после решения отменить военный удар по Ирану попросили созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Консультации по поводу «последних событий вокруг Ирана» состоялись 24 июня за закрытыми дверьми.
ForUm

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