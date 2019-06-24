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Премьер Британии Тереза ​​Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Мэй заявила во время выступления перед депутатами Палаты общин.

Видео выступления в своем Twitter обнародовало посольство Украины в Великобритании.

Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает оккупацию Крыма, а гражданам РФ только на днях выдвинули подозрения по делу о сбивание MH17.

«Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией», - заверила сначала Тереза ​​Мэй.

Она добавила, что в Совете Европы существуют разногласия по России и заметила, что РФ не платит взносы в СЕ. Однако, по мнению британского премьера, членство РФ в Совете Европы все же необходимо сохранить.

«Причина в том, что ее (России - ЕП) членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека», - заявила Тереза ​​Мэй.

Послольство Украины отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что РФ должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.

«Возвращение России в ПАСЕ, к сожалению, не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права», - добавили в украинском посольстве.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия имеет большие шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). 
ForUm

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