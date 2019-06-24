Дарницкий районный суд арестовал мужчину, который 22 июня вечером убил 9-летнего пасынка своего брата у озера Вырлица в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы», - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, который убил 9-летнего мальчика.