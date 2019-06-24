Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал во время проповеди в Киево-Печерской лавре, какая награда человека ждет за святость, за его скромную и праведную жизнь.

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Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель напомнил, что с таким вопросом — «какая будет награда за святость?» — обратились апостолы к Спасителю. Господь им сказал, что «истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19: 28).

«То есть святые будут судить весь мир. Может, они не будут, как мы себе сегодня представляем, — выносить приговоры, но они своей жизнью, своим присутствием будут разоблачать нас грешных, и мы не сможем сказать, что я не мог сделать, потому что жил в такое неудобное время, — пояснил Архипастырь. — Господь нам скажет, что вот святой жил в то время, что и ты, но он угодил Богу, а ты что делал, почему не заставлял себя угождать Богу».

Его Блаженство подчеркнул, что за святость человека ждет награда.

«”И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную”(Мф. 19: 29), — привел слова из Евангелия Предстоятель и продолжил: — Такая великая награда ждет человека за то, что он правильно относится к Богу, что любит Бога больше, исповедует Бога всегда и везде, и когда человек так делает, то это польза и для него, и для матери, и для детей».

Блаженнейший владыка отметил, что всеми Божьими дарами на земле «мы пользуемся только благодаря немногим праведникам», поэтому важно стремиться к святости и идти по пути к Богу.

«Ради праведников Господь посылает дожди, и солнце нам светит, и ветры дуют благоприятные, и земля выращивает полезные плоды и злаки… Поэтому мы все должны стараться уподобляться святым угодникам, смотреть не на то, что говорит мир, а на то, что говорит Господь. Даже если то, что сказал Господь, сегодня является немодным, бесперспективным, мы все равно это должны делать. Потому что то, что сегодня не перспективно, завтра нам принесет счастье и благословение Божие, а то, что сегодня красивое и многообещающее, завтра принесет горечь и погибель», — подытожил Предстоятель УПЦ.