Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории ОРДЛО, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

Однако коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на временно оккупированные территории нашего государства на общую сумму более пятисот миллионов гривен.

После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» доставлялась организаторами противоправной схемы на территории ОРДЛО. По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одну из африканских стран начислен и подтвержден экспертизой нанесенный ущерб государственному бюджету в размере семи миллионов семисот тысяч гривен. Сейчас следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.